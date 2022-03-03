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即市新聞

03/03/2022 12:45

《午市前瞻》恒指超賣反彈，專家指匯控弱勢或跌穿５０元

　　《經濟通通訊社３日專訊》恒生指數半日收市報２２４５３，升１０９點或０﹒４９％，主
板成交６５０﹒７１億元。恒生中國企業指數報７８９０，跌１７點或０﹒２２％。恒生科技指
數報４９５０，跌６４點或１﹒２９％。

＊曾永堅：科網監管拖累，恒指難脫弱勢＊

　　恒指弱勢見反彈，香港股票分析師協會理事曾永堅指，恒指現時屬超賣後的技術性反彈，加
上昨晚美股造好，現時正技術修正超賣情況。他分析，恒指若未能重上２２６００，仍有反覆下
試２２０００心理關口壓力，初步支持位看２１８００。他續指，市場近期關注螞蟻整改事件，
憂慮針對互聯網平台的不利監管消息，重磅科網股拖累下，料恒指難擺脫弱勢。

＊匯控對美國息率較敏感＊

　　匯控（００００５）昨日跌至５０元前有支持，今日反彈超過３％。曾永堅指匯控技術走勢
偏弱，受多項利淡因素影響，包括加息預期下降，以至西方制裁俄羅斯等因素。他又提到，市場
對環球央行貨幣政策早有預期，但目前更關注俄烏局勢會否改變央行早前進取的貨幣政策。他預
期匯控短期內若未能重返五十天線水平約５３﹒２元，便有機會回落至一百天線約４９元位置。
　　曾永堅又指，儘管匯控為英資銀行股，但有相當大部分業務仍與美國有關，變相對美國息率
的敏感度會較英國息率為高。（ｈｃ）

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