《午市前瞻》恒指超賣反彈，專家指匯控弱勢或跌穿５０元

《經濟通通訊社３日專訊》恒生指數半日收市報２２４５３，升１０９點或０﹒４９％，主

板成交６５０﹒７１億元。恒生中國企業指數報７８９０，跌１７點或０﹒２２％。恒生科技指

數報４９５０，跌６４點或１﹒２９％。



＊曾永堅：科網監管拖累，恒指難脫弱勢＊



恒指弱勢見反彈，香港股票分析師協會理事曾永堅指，恒指現時屬超賣後的技術性反彈，加

上昨晚美股造好，現時正技術修正超賣情況。他分析，恒指若未能重上２２６００，仍有反覆下

試２２０００心理關口壓力，初步支持位看２１８００。他續指，市場近期關注螞蟻整改事件，

憂慮針對互聯網平台的不利監管消息，重磅科網股拖累下，料恒指難擺脫弱勢。



＊匯控對美國息率較敏感＊



匯控（００００５）昨日跌至５０元前有支持，今日反彈超過３％。曾永堅指匯控技術走勢

偏弱，受多項利淡因素影響，包括加息預期下降，以至西方制裁俄羅斯等因素。他又提到，市場

對環球央行貨幣政策早有預期，但目前更關注俄烏局勢會否改變央行早前進取的貨幣政策。他預

期匯控短期內若未能重返五十天線水平約５３﹒２元，便有機會回落至一百天線約４９元位置。

曾永堅又指，儘管匯控為英資銀行股，但有相當大部分業務仍與美國有關，變相對美國息率

的敏感度會較英國息率為高。（ｈｃ）

