【北水炒Ｄ乜】淨買入１７﹒５億人幣，買中海油沽舜宇

《經濟通通訊社３日專訊》今日恒指高開９０點，報２２４３４點。最高升１９９點報
２２５４３點，最低升３４點報２２３７８點。恒指收報２２４６７點，升１２３點或
０﹒５５％。
按額度計算，北水全日淨買入１７﹒５億元人民幣，減少４５％。北水淨買入最多的個股依
次是中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）；淨賣出最
多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、長城汽車（０２３３３）、快手（０１０２４）。
主板成交１１５６﹒１５億元增加０﹒８％。其中港股通成交３００﹒９億元，佔總成交
２６％。
＊油價續大幅上漲＊
各國對俄羅斯實施金融制裁，並撤出石油投資項目。油價周三（２日）續大幅上漲。布蘭特
原油升至每桶１１２﹒９３美元，上漲７﹒９６美元，漲幅達７﹒６％。紐約期油亦漲７﹒１９
美元或７％，至每桶１１０﹒６０美元。
中國海洋石油升２﹒７％報１０﹒６４元，北水淨買入５﹒７億元；騰訊控股跌１﹒０９％
報４１８﹒８元，北水淨買入５億元；美團跌１﹒２５％報１７４﹒２元，北水淨買入２﹒９億
元。
舜宇光學科技跌１﹒８７％報１６３元，北水淨賣出３﹒６億元；長城汽車跌１０﹒９％報
１３﹒９元，北水淨賣出２﹒６億元；快手跌１﹒１８％報７９﹒９元，北水淨賣出１﹒５億元
。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） ５﹒７３
騰訊控股 （００７００） ４﹒９６
美團 （０３６９０） ２﹒９４
中國神華 （０１０８８） １﹒０９
藥明生物 （０２２６９） ０﹒８３
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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舜宇光學科技 （０２３８２） －３﹒６０
長城汽車 （０２３３３） －２﹒６２
快手 （０１０２４） －１﹒５０
兗礦能源 （０１１７１） －１﹒３４
香港交易所 （００３８８） －０﹒５２
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