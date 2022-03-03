《美元走勢－羅明立》加拿大央行可能進一步加息，加元短期有支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１５﹒７０ １１５﹒７２ １１５﹒４９

歐元╱美元 １﹒１１０３ １﹒１１１５ １﹒１０９０

英鎊╱美元 １﹒３４１５ １﹒３４１５ １﹒３３７７

美元╱瑞郎 ０﹒９１９４ ０﹒９２１７ ０﹒９１９１

美元╱港元 ７﹒８１３２ ７﹒８１５０ ７﹒８１３０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》星期三（２日）美匯指數一度升至９７﹒８０，是２０２０年７月以來新高，

其後略為回落。俄羅斯入侵烏克蘭的行動持續，兩國亦將召開第二輪談判。美國聯儲局主席鮑威

爾在聽證會中表示今年將進行一系列加息行動，由於發生烏克蘭事件，局方會謹慎行事，其個人

傾向在ＦＯＭＣ ３月會議上加息０﹒２５％。鮑威爾表態偏鴿派，美股造好。美國２月ＡＤＰ

就業人數大增４７﹒５萬，好比預期多出１０萬，市場關注今晚（３日）公布的歐洲央行會議紀

要及星期五（４日）美國公布的非農數據。

加拿大央行議息後決定加息０﹒２５％至０﹒５０％，符合市場預期；加拿大央行稱烏克蘭

危機是新的不確定性因素，通脹預期存在上行風險。加央行可能進一步加息。原油期貨價格升至

超過１１０美元一桶，加元短期在非美貨幣當中會有支持。非美貨幣昨日先跌後反彈，歐元仍然

偏弱，早段跌至１﹒１０５０附近後見反彈，短線阻力１﹒１１５０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１１２５ １﹒１０００ １﹒１１５５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 買入加元 １﹒２６４０ １﹒２５５０ １﹒２６８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

