【新冠肺炎】數碼通（３１５）為十個社區隔離設施搭建５Ｇ網絡

《經濟通通訊社３日專訊》面對嚴峻的第五波疫情，新地（０００１６）早前無償借出位於

元朗潭尾以及新田兩幅共１４公頃土地供政府興建臨時社區隔離治療設施，集團附屬公司數碼通

（００３１５）宣布會為十個社區隔離治療設施地點，火速搭建５Ｇ網絡。

ＳｍａｒＴｏｎｅ 全力支援在社區隔離治療設施的市民，將提供數據卡供他們免費借用，

而ＳｍａｒＴｏｎｅ客戶亦可獲贈額外免費本地數據及無限本地通話分鐘等。此外，為前線醫護

人員提供 ５Ｇ Ｗｉ－Ｆｉ路由器，以及Ｗｉ－Ｆｉ網絡。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，繼上星期無償借出兩幅逾１４公頃的土地供政府興建臨

時隔離治療設施，ＳｍａｒＴｏｎｅ亦正為不同社區隔離治療設施全速搭建５Ｇ網絡。新地深信

，在中央、特區政府和各界「上下一心共同抗疫」下，香港定能早日戰勝第五波疫情。

ＳｍａｒＴｏｎｅ副行政總裁譚樂文表示，透過是次總投資額約一千萬元的５Ｇ網絡工程，

確保前線醫護人員以及受隔離影響的市民，無論是否ＳｍａｒＴｏｎｅ客戶，都能透過５Ｇ聯繫

社會及有效率地進行抗疫工作。

ＳｍａｒＴｏｎｅ已率先於元朗潭尾以及新田的兩處設施，全速開展５Ｇ 網絡基建工程，

當中包括興建５Ｇ基站、鋪設天線，以及光纖╱微波傳輸網等等。預計於潭尾以及新田的５Ｇ網

絡工程最快未來數星期內完成；至於同心村，以及其餘位於粉嶺、洪水橋、啟德、落馬洲、竹篙

灣、青衣和港珠澳大橋人工島香港口岸的設施，亦正積極與政府及有關部門磋商相關的５Ｇ網絡

建設工程，盡快於最短時間內完工。（ｂｉ）

