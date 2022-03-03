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03/03/2022 13:24

【新冠肺炎】楊潤雄：官立學校將派員支援全民強檢

　　《經濟通通訊社３日專訊》教育局局長楊潤雄在社交平台表示，教育局將協力全民強檢，期
間用作檢測中心的官立學校，會派出校內人員提供支援，又感謝其他學校配合及有教育界組織義
工隊，協助檢測工作。
　　楊潤雄又指，已動員約３００人組成支援隊，協助組織及統籌強檢行動，當中約８０人有份
協助青衣美景花園第１１座的強制，包括採購物資、安排運輸、處理數據及聯絡不同單位等。
（ｂｉ）

　

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