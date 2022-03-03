【新冠肺炎】兩周約千名在囚人士確診，懲教署暫停探訪再延兩周

《經濟通通訊社３日專訊》懲教署今日表示，在過去兩星期的病毒檢測中，截至昨日，累計

約１０００名在囚人士感染２０１９冠狀病毒病，絕大部份為無病徵個案，主要集中在新收納在

囚人士的收押所，包括荔枝角收押所、赤柱監獄、羅湖懲教所及壁屋懲教所。署方已即時將受感

染在囚人士及密切接觸群組隔離及治療，並先後將歌連臣角懲教所及沙咀懲教所改為隔離中心。

為增強隔離設施的能力，署方正著手將豐力樓中途宿舍改為第三所隔離設施，預期明日開始

運作。署方會為在囚人士持續進行病毒檢測，減少院所內人流及接觸，隔離受感染人士。在職員

方面，截至昨日，懲教人員感染２０１９冠狀病毒病，以及屬於密切接觸者需要在家工作（包括

受家屬確診個案影響）而每日不能上班的職員約有１０００名，嚴重影響各懲教院所的日常運作

。



＊調動人力資源到前線工作＊



署方在過去數星期已經作出多項緊急措施，調動所有可動用的人力資源到前線工作，當中包

括職員訓練院、更生事務組、總部人員等。署方亦改變院所運作模式及工作更分，並安排前線人

員組成特別組別（Ｄｉｒｔｙ Ｔｅａｍ）執行管理高感染風險的隔離設施。

因應社區感染情況急速惡化及懲教院所的羈押環境，預計在未來數周，職員及在囚人士的感

染個案會維持高企，署方必須繼續採取緊急措施，將所有人力資源集中維持懲教院所的基本運作

。因此，署方將在未來兩星期（３月７日至３月２０日）停止所有探訪，包括家屬探訪及公務探

訪，以調配所有探訪室資源支援院所前線人員的羈押工作。署方明白這決定會為各持份者帶來不

便，期望各界諒解現時的發展及作出配合。因應上述安排，署方會再特別批准在囚人士於３月７

日至２０日期間每星期以公費支付寄出的信件數量由１封增至３封，而原定於２月２８日至３月

６日期間，每名在囚人士可獲准接收認可交來物品一次的安排，亦會延長至３月２０日。

（ｃｗ）

