【企業盈喜】友聯租賃料去年多賺最多４﹒７倍至９５００萬人幣

《經濟通通訊社３日專訊》友聯租賃（０１５６３）公布，集團預期截至２０２１年１２月

３１日止年度將錄得綜合淨利潤，介乎７５００萬元至９５００萬元人民幣之間，較２０２０年

度１６６０萬元人民幣，按年升３﹒５倍－４﹒７倍。

純利增加主要是由於市場情況由疫情最嚴峻時期持續好轉，促進承租人及時還款的能力，特

別是醫療保健行業若干承租人，令公司就融資租賃應收款項作出整體減值撥備降低所致。

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