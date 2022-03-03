【新冠肺炎】街市除肉檔外照常營業，罐頭商會呼籲市民勿搶購囤積

《經濟通通訊社３日專訊》現時市面上街市的貨源充足，除肉檔外均照常營業，港九罐頭洋

酒伙食行商會主席葉本良在出席電台節目時表示，多間超市貨架清空，是因為物流業亦有多人染

疫，運輸能力未能補上，與供貨量無關，香港糧油白米的存貨都非常充足，呼籲市民毋須搶購或

囤積。

他指出，這個星期罐頭食品整體銷售上升３至５倍，以往每年的罐頭銷量是１２００萬罐，

疫情下的升幅相當大，罐頭生產商已加大生產量，只是需時數天便能運到香港，本港有充足貨源

供應。

他續指，本港８成罐頭由內地供應，有供應商向他表示，預計本月內會有幾百萬罐罐頭到港

，供應量應付到兩至三個月的需要，而且在內地政府配合下，已開了綠色通道運送罐頭，大部分

是經水路由四川及安徽到港，一向供應穩定，食米亦相當充足，目前有兩至三個月的存貨。

運輸及房屋局局長陳帆在出席電台節目時表示，政府非常關注市民搶購食品及日用品的情況

，政府已經陸路、水路及鐵路，保障內地供港貨品穩定，亦已與內地當局加強溝通，增加供港貨

品的供應，昨日內地進口本港冰鮮豬肉的貨量，是平日的１﹒８倍，供港蔬菜超過２５００公噸

，較去年平均每日多近一成。（ｂｎ）

