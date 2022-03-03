【新冠肺炎】港鐵８條路線明日起減少班次

《經濟通通訊社３日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，由於疫情導致車務人手緊張，以

及乘客人數大幅減少，將由星期五（４日）起，調整８條路線，包括東鐵、荃灣線、觀塘線、港

島線、南港島線、將軍澳線、東涌線及屯馬線平日繁忙及非繁忙時段的列車服務，東鐵線於周末

及公眾假期的列車班次亦會稍作調整。整體候車時間將延長１至４分鐘，強調屬逼不得已。

（ｃｌ）

