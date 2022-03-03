【新冠肺炎】黃家和料下月底前近萬家食肆倒閉或停業

《經濟通通訊社３日專訊》香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時已有３０００間食肆，
因為疫情要暫時停業，並有４００間結業，估計至下月底前，倒閉食肆會急增至２５００間，
７０００間要暫停營業，形容情況慘烈。
黃家和指，現在有很多食肆或中央廚房員工已有不少受感染，不能開工，有半停頓狀態。另
一方面是物流，有很多物流供應商本來安排運輸如食材，甚至運送飯盒，因很多員工確診，而不
能安排適時配送。（ｃｌ）
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