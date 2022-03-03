【新冠肺炎】百佳否認尋找食材供應商一次性合作，籲顧客提高警覺

《經濟通通訊社３日專訊》百佳表示，近日發現有人於網上流傳聲稱百佳尋找食材供應商作
一次性合作，並可於百多間超市上架。百佳澄清此為虛假流言，並與百佳無關。
百佳指，該公司與各供應商如常緊密合作，而且供貨穩定。在疫情下，百佳上下一心繼續盡
心為顧客服務，齊心抗疫。（ｃｌ）
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