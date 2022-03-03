金發局建議將未有收入科技公司上市規則擴展至其他產業

《經濟通通訊社３日專訊》金發局今日發表題為《香港作為國際金融中心－優化香港的上市

制度》的研究報告，旨在進一步提升香港上市框架及整個資本市場的潛力。透過剖析「新經濟」

的加速發展及香港作為全球最受歡迎的上市地點之一的吸引力，報告帶出數項能夠完善相關上市

框架的範疇，讓香港把握最新首次公開招股（「ＩＰＯ」）發展前景帶來的機會。



＊研究設立專為中小企發展而設的新框架＊



報告提出了短期、中期和長期的措施，以維持香港的競爭優勢。這些建議包括（１）在第十

八Ａ章生物科技公司上市的規則成功推行的基礎上，考慮將未有收入科技公司上市相關規則擴展

至其他產業；（２）審視具有不同投票權架構並透過上市規則第八Ａ章上市的發行人的「創新性

」要求及認定標準；以及（３）研究設立專為中小企發展而設的新框架，從而在創造更大的資本

池的同時，也在投資者保障與市場發展之間取得良好平衡。



＊歡迎研究從事先進技術且具規模的科企上市要求＊



金發局主席李律仁表示，香港作為國際金融中心，主要取決於其充當為投資者連繫的角色，

為他們提供平台，讓他們以合適的價格進行有吸引力的投資。換句話說，為保持香港領先金融中

心的地位，本港需提高作為有潛力的公司上市地點的競爭力。此外，金發局歡迎政府在２０２２

－２３年度財政預算案中宣布擬研究從事先進技術且具規模的科技企業的上市要求，亦樂見就此

議題與相關持份者的前期討論於財政預算案得以體現。金發局相信香港應繼續評估其上市制度的

競爭力，以應對瞬息萬變的市場需求，同時力求在市場質素和高標準上市規則之間取得平衡。

（ｃｌ）

