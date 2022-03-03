【夜期時段】即月期指報２２３１２點，跌５８點，低水１５５點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２３６７點，跌３點，低水１００

點，最新報２２３１２點，跌５８點，低水１５５點，合約成交７８１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７８７９點，跌１６點，低水２１點，最新報７８７４點，

跌２１點，低水２６點，合約成交７１２張。

