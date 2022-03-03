  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2022 17:40

【新冠肺炎】興業銀行向本港捐贈逾１７００萬元抗疫款物

　　《經濟通通訊社３日專訊》興業銀行在福州、香港兩地同步舉行「興暖香江，同興抗疫」線
上捐款儀式，通過香港分行向「全港社區抗疫連線」捐贈１０００萬港元馳援抗疫一線，與香港
市民一起守望相助、共克時艱。目前興業銀行已累計向香港捐贈超過１７００萬港元。
　　據悉，興業銀行本次捐贈的１０００萬港元，將專項用於千棟舊樓消毒清潔，萬戶基層福袋
派送，全力支持香港基層社區、民眾抗疫防疫工作。與此同時，該行在香港分行向疫情較嚴重的
葵青和荃灣的部分社區捐贈２萬餘套快速抗原檢測盒的基礎上，組織粵港澳大灣區內的廣州分行
、深圳分行分別向香港捐贈價值約３００萬人民幣抗疫物資。
　　興業銀行董事長呂家進表示，作為國內系統重要性銀行、在港設立首家境外分行的中資股份
制銀行，積極回應中央、中聯辦和特區政府號召，迅速行動，盡己所能，努力為國盡責、為香港
抗疫盡力。
　　香港中資企業協會總裁張夏令表示，興業銀行作為中國首家赤道銀行、在港中資企業一份子
，在推動綠色發展、抗震救災、扶貧幫困、捐資助學、愛心事業等方面積極踐行社會責任、回報
社會、推動可持續發展，以實際行動詮釋了興業擔當。
　　香港民政事務局署理局長陳積志表示，目前香港疫情狀況十分嚴峻，抗疫是壓倒一切的任務
，感謝興業銀行慷慨解囊，積極履行企業社會責任，相信在中央的大力支持下，以及全港各界的
全情投入下，一定能夠戰勝疫情。（ｂｉ）

　


　


　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事03/03/2022
《神州經脈》財新服務業PMI顯著回落　連日收水滬指三千五不穩
財經熱話03/03/2022
鮑威爾預告加息四分一厘　匯控渣打終止跌勢急彈
財經熱話03/03/2022
申洲發盈警料去年純利大跌　大行大削目標價股價曾瀉兩成
開市Good Morning03/03/2022
林家亨料俄烏局勢加劇通脹　美國將循序漸進加息　匯控仍可買
大行報告03/03/2022
【大行炒D乜】三大行狠削目標價！申洲無運行？
財經熱話03/03/2022
【虛幣世界】鮑威爾支持加息25點子，加密貨幣升幅減慢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金