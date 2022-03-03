【新冠肺炎】興業銀行向本港捐贈逾１７００萬元抗疫款物

《經濟通通訊社３日專訊》興業銀行在福州、香港兩地同步舉行「興暖香江，同興抗疫」線

上捐款儀式，通過香港分行向「全港社區抗疫連線」捐贈１０００萬港元馳援抗疫一線，與香港

市民一起守望相助、共克時艱。目前興業銀行已累計向香港捐贈超過１７００萬港元。

據悉，興業銀行本次捐贈的１０００萬港元，將專項用於千棟舊樓消毒清潔，萬戶基層福袋

派送，全力支持香港基層社區、民眾抗疫防疫工作。與此同時，該行在香港分行向疫情較嚴重的

葵青和荃灣的部分社區捐贈２萬餘套快速抗原檢測盒的基礎上，組織粵港澳大灣區內的廣州分行

、深圳分行分別向香港捐贈價值約３００萬人民幣抗疫物資。

興業銀行董事長呂家進表示，作為國內系統重要性銀行、在港設立首家境外分行的中資股份

制銀行，積極回應中央、中聯辦和特區政府號召，迅速行動，盡己所能，努力為國盡責、為香港

抗疫盡力。

香港中資企業協會總裁張夏令表示，興業銀行作為中國首家赤道銀行、在港中資企業一份子

，在推動綠色發展、抗震救災、扶貧幫困、捐資助學、愛心事業等方面積極踐行社會責任、回報

社會、推動可持續發展，以實際行動詮釋了興業擔當。

香港民政事務局署理局長陳積志表示，目前香港疫情狀況十分嚴峻，抗疫是壓倒一切的任務

，感謝興業銀行慷慨解囊，積極履行企業社會責任，相信在中央的大力支持下，以及全港各界的

全情投入下，一定能夠戰勝疫情。（ｂｉ）

















