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即市新聞

03/03/2022 18:06

【新冠肺炎】上水屠房營運商正積極籌備盡早恢復屠宰服務

　　《經濟通通訊社３日專訊》政府發言人表示，昨日（２日）由內地進口本港的鮮活食品供應
穩定，市民毋須過份採購。昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約１００公噸，持續高於平日水平
，約為平日內地供應量的１﹒９倍。活豬方面，上水屠房營運商正積極籌備盡早恢復屠宰服務，
荃灣屠房則會繼續因應其運作情況提供服務。
　　昨日冰鮮家禽貨量亦繼續上升至超過１６萬隻，為平日供應量的八成多，而昨日本地屠宰的
活雞約９０００隻，數量約為去年平均每日供應量的八成。

＊抵港蔬菜供應量略高於去年平均數量＊

　　根據最新資料，昨日（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量超過２４００公噸，
略高於去年平均每日內地蔬菜供應量。其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港
蔬菜約為８５９公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為１１﹒２元及９﹒５元，整體蔬
菜批發價與昨日相若。雞蛋供應方面，批發市場供應穩定充裕，過去一星期平均每日供應共
４００萬。　　　　　　　
　　食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。業界表示，
除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進
口及食用量均維持穩定，約為每年３２萬至３３萬公噸。今年一月底食米的備存貨量（包括儲備
存貨）為３０　４００公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。（ｃｌ）

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