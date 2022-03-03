《再戰明天》全國政協會議召開，本港公布零售銷售

《經濟通通訊社３日專訊》全國政協會議召開，及本港公布零售銷售，料為周五（４日）市

場焦點。

各國重要經濟活動方面，全國政協十三屆五次會議召開。本港時間周五晚９：４５ｐｍ，美

國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯出席ＣＮＢＣ的直播節目。



＊美日公布失業率，歐元區公布零售銷售＊



數據方面，周五本港時間７：３０ａｍ，日本公布１月失業率，料維持於２﹒７％。本港時

間３：００ｐｍ，德國公布１月出口，月率升幅料由０﹒９％擴大至１％；１月進口月率升幅料

由５﹒１％收窄至２％；１月貿易收支料由６６億歐元降至５５億歐元。本港時間４：３０ｐｍ

，香港公布１月零售銷售，年率升幅料由６﹒２％收窄至１﹒２％。本港時間６：００ｐｍ，歐

元區公布１月零售銷售，月率料由下滑３％改善至升１﹒５％，年率升幅料由２％擴大至

９﹒２％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布２月失業率，料由４％降至３﹒９％。

在本港，明日公布業績的公司有：信達國際（００１１１）、利福（０１２１２）、ＲＥＦ

（０１６３１）、中國誠通（００２１７）、彩星集團（００６３５）、高速傳動

（００６５８）、彩星玩具（００８６９）等。（ｗａ）

