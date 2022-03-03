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即市新聞

03/03/2022 19:28

《再戰明天》全國政協會議召開，本港公布零售銷售

　　《經濟通通訊社３日專訊》全國政協會議召開，及本港公布零售銷售，料為周五（４日）市
場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，全國政協十三屆五次會議召開。本港時間周五晚９：４５ｐｍ，美
國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯出席ＣＮＢＣ的直播節目。

＊美日公布失業率，歐元區公布零售銷售＊

　　數據方面，周五本港時間７：３０ａｍ，日本公布１月失業率，料維持於２﹒７％。本港時
間３：００ｐｍ，德國公布１月出口，月率升幅料由０﹒９％擴大至１％；１月進口月率升幅料
由５﹒１％收窄至２％；１月貿易收支料由６６億歐元降至５５億歐元。本港時間４：３０ｐｍ
，香港公布１月零售銷售，年率升幅料由６﹒２％收窄至１﹒２％。本港時間６：００ｐｍ，歐
元區公布１月零售銷售，月率料由下滑３％改善至升１﹒５％，年率升幅料由２％擴大至
９﹒２％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布２月失業率，料由４％降至３﹒９％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：信達國際（００１１１）、利福（０１２１２）、ＲＥＦ
（０１６３１）、中國誠通（００２１７）、彩星集團（００６３５）、高速傳動
（００６５８）、彩星玩具（００８６９）等。（ｗａ）

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