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即市新聞

03/03/2022 10:14

【新冠肺炎】陳帆：已加大供港鮮活糧食貨量，正制訂全民檢測安排

　　《經濟通通訊社３日專訊》運輸及房屋局局長陳帆在電台節目表示，特區政府已與內地溝通
，增強鮮活糧食的供應力度，冰鮮豬肉的供應量是平日的１﹒８倍，每日的新鮮蔬菜有２３００
噸，較平日多１成。
　　陳帆指，食米和罐頭的供應亦非常充裕，目前亦以陸路、水路及鐵路三方面運送。政府昨日
已啟動跨境鐵路貨運列車，暫定每天一班，日後可達到每天四班；陸路方面，會在香港國際機場
貨運設施、葵涌貨櫃碼頭及屯門內河碼頭，設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁場，內地貨車可
直接運貨到接駁場，稍後會進行試運。至於本港原有８千多名跨境貨櫃車司機，現時有６千名司
機工作當中，已與內地協調，做到專線專行。

＊與業界商討重啟屠房工作＊

　　陳帆表示，仍在制訂全民檢測安排，強調在整體布局上，一定考慮到市民的日常生活必需品
，當局亦會正在聽取社會的意見。
　　對於上水屠房有多名員工感染，陳帆表示，相關政策局約了相關業界開會，了解如何可以盡
快重啟工作，有關營運商亦已調配了一批工作人員到本港協助，希望盡快恢復售賣活豬。他又指
，當局近日與本港幾間大型超級市場的管理層溝通，會調配員工將貨品上架，確保貨品的供應。
（ｓｌ）

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