【新冠肺炎】ＡｌｉｐａｙＨＫ與商戶推優惠，包括防疫及生鮮食品

《經濟通通訊社３日專訊》本港第五波疫情愈演愈烈，ＡｌｉｐａｙＨＫ繼減免中小商戶六

個月的交易費後，今日宣布與多個商戶推出抗疫優惠，包括防疫用品、生鮮食品、日用品、外賣

餐飲和數碼娛樂等，令市民使用流動支付零接觸消費。

即日起至３月３１日，於ＡｌｉｐａｙＨＫ Ａｐｐ首頁點擊「陪你居家抗疫」橫幅進入專

區，即可領取超過２０個品牌的優惠券，於線上或線下購買生鮮食品、日用商品等，當中包括

Ｚｔｏｒｅ、ＨＯＭＥ＋、ＭａｎｇｏＭａｌｌ、天貓等生活百貨網購平台，消費滿指定金額即

獲立減優惠。與此同時，ＡｌｉｐａｙＨＫ更聯乘ＨＫＴＶｍａｌｌ、ｉＨｅｒｂ、

Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ、ｆｏｏｄｐａｎｄａ等熱門線上平台推出禮品券，低至５折購買電子現金

券。每逢周五上午１１點更限量送出港幣５元優惠券，於線上消費滿港幣５０元即可使用，更推

出熱門商品優惠供搶購，包括防疫用品、餐飲、數碼娛樂等。

現時市面防疫用品供應依然緊張，ＡｌｉｐａｙＨＫ透過「好賞買」小程式為用戶搜羅多款

防疫用品，包括新冠快速檢測包等，最多低至３﹒４折可選購。（ｓｌ）

