【新冠肺炎】華置管理商場派「安心出行隨身卡」供市民獨立掃描

《經濟通通訊社３日專訊》華人置業（００１２７）宣布，其管理之商場特別製作印有其「

安心出行」二維碼的「安心出行隨身卡」於商場入口供市民免費領取，希望方便市民進入商場前

獨立掃描。

由即日起，市民可在Ｔｈｅ ＯＮＥ、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角

ＬＡＦＯＲＥＴ及灣仔電腦城的入口免費領取該商場的「隨身卡」。卡上印有該商場的「安心出

行」二維碼以方便入場人士獨立掃描，有助避免人群在商場的二維碼海報前聚集或排隊的尷尬情

況。此外，「隨身卡」與一般卡片的尺寸相若，方便市民收藏在銀包、手袋或電話套之中，以備

在下次進入商場前繼續使用，相信會受到經常出入商場人士例如商戶職員及「茶客」歡迎。

另外，每名市民只要向Ｔｈｅ ＯＮＥ、皇室堡或新港中心的顧客服務中心出示六大商場之

一套六款「隨身卡」，即可獲贈１００元的商場購物現金券。有關購物現金券適用於食肆、個人

護理店、時裝店、玩具店及數碼產品店等。送贈名額共２５００個，總值２５萬元，基於公平原

則，每名市民只能獲贈商場購物現金券一次。

集團行政總裁陳凱韻表示，集團近期已接連推出「抗疫關懷套裝」、「自助扮靚商品」、「

在家抗疫自娛商品」、「外賣獎賞」及「安心出行隨身卡」等優惠商品及活動，亦將會繼續密切

留意政府的新措施，希望為廣大市民，特別是長者等有需要人士提供適合的支援。（ｓｌ）

