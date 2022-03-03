比亞迪２月汽車銷售升３﹒３５倍，新能源車銷量大增７﹒５倍

《經濟通通訊社３日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，集團２月銷

量９﹒１１萬輛，按年升３﹒３５倍；當中新能源車銷量８﹒８３萬輛，按年升７﹒５３倍。另

外產量為９﹒１４萬輛，按年升３﹒２４倍，當中新能源車產量為８﹒９１萬輛，按年升６﹒６

倍。

今年首２個月銷量１８﹒６５萬輛，按年升１﹒９５倍；當中新能源車銷量按年升４﹒９４

倍至１８﹒１５萬輛。（ｃｗ）

