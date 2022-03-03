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03/03/2022 17:47

比亞迪２月汽車銷售升３﹒３５倍，新能源車銷量大增７﹒５倍

　　《經濟通通訊社３日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，集團２月銷
量９﹒１１萬輛，按年升３﹒３５倍；當中新能源車銷量８﹒８３萬輛，按年升７﹒５３倍。另
外產量為９﹒１４萬輛，按年升３﹒２４倍，當中新能源車產量為８﹒９１萬輛，按年升６﹒６
倍。
　　今年首２個月銷量１８﹒６５萬輛，按年升１﹒９５倍；當中新能源車銷量按年升４﹒９４
倍至１８﹒１５萬輛。（ｃｗ）

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