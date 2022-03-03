【新冠肺炎】政府僱員全力投入抗疫工作，不論職責皆須隨時候命

《經濟通通訊社３日專訊》政府發言人表示，因應當前疫情非常嚴峻，政府部門會繼續維持

緊急和必須公共服務，騰出人力資源全力處理抗疫工作。對於有評論指政府安排僱員在家工作而

非投入抗疫工作，發言人強調全體政府僱員均上下一心，以抗疫為首要目標和任務。政府僱員不

論是否在辦公室工作，亦不論原來的職責為何，皆須隨時候命並應部門徵召參與抗疫工作。



＊近日動用八個政策局和旗下３９個部門人員參與圍封強檢＊



發言人表示，政府最近加大了「圍封」及「受限區域」規模，動用了八個政策局和旗下３９

個部門的人員參與。自「居安抗疫」計劃實施以來，民政事務總署已先後安排約１０００位政府

僱員負責２４小時電話熱線的運作，並為包括確診患者、受檢及居家檢疫人士等有需要的市民提

供支援和協助。新增的社區隔離和治療設施如剛落成的方艙醫院，則動員了紀律部隊的成員負責

管理的工作。此外，商務及經濟發展局亦正統籌抗疫醫療物資，包括內地供港的快速抗原測試包

、口罩、中成藥等，並已迅速透過部門和地區團體分發到港物資予前線人員、接受治療者和指定

高風險和特定群組等。



＊公務員均須在４月１日前打第二針＊



政制及內地事務局亦正全力籌劃「全民強制檢測」計劃，屆時政府部門亦將動員大量人員提

供支援。公務員事務局的人員也以最大力度增加疫苗的接種地點和數量，以期盡快為尚未接種疫

苗的市民提供保護。

在最新安排下，除持有有效新冠疫苗接種醫學豁免證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗

的政府僱員外，所有因工作相關目的進入政府大樓及辦公處所的政府僱員，均須於４月１日前完

成接種第二劑新冠疫苗；並於５月１６日前，或於接種第二劑新冠疫苗後八個月內接種第三劑新

冠疫苗，才可進入有關政府場所。（ｈｙ）

