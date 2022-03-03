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03/03/2022 10:40

【新冠肺炎】懲教署署長秘書確診，胡英明快測結果呈陰性

　　《經濟通通訊社３日專訊》懲教署今日表示，署長胡英明的秘書進行新冠病毒快速測試結果
呈陽性。該名秘書最近一次上班是３月１日，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有
佩戴口罩及遵守有關防疫措施。
　　胡英明每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。（ｈｙ）

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