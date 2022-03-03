【新冠疫苗】何栢良：九成接種率不足夠，籲全民接種疫苗

《經濟通通訊社３日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，香港群體免

疫已爆破，即使有八至九成接種率亦不足夠，重申接種可預防重症、住院及死亡，應該所有人都

接種。

何栢良指出，坊間不少市民對接種存有誤解，因接收了有關疫苗的不實資訊，據美國數據顯

示，兒童發生多系統性炎症的頻率為每１００萬有４５０個，接種兩劑復必泰後能大幅減低九成

，建議市民到可靠的網頁、媒體查?相關抗疫資訊。（ｈｙ）

