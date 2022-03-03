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03/03/2022 12:07

【新冠疫苗】何栢良：九成接種率不足夠，籲全民接種疫苗

　　《經濟通通訊社３日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，香港群體免
疫已爆破，即使有八至九成接種率亦不足夠，重申接種可預防重症、住院及死亡，應該所有人都
接種。
　　何栢良指出，坊間不少市民對接種存有誤解，因接收了有關疫苗的不實資訊，據美國數據顯
示，兒童發生多系統性炎症的頻率為每１００萬有４５０個，接種兩劑復必泰後能大幅減低九成
，建議市民到可靠的網頁、媒體查?相關抗疫資訊。（ｈｙ）

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