【香港政情】議員憂疫情惡化再推遲選舉，政府：５﹒８是唯一方案

《經濟通通訊社３日專訊》立法會討論延遲行政長官選舉至５月８日的相關規例，有議員擔

心疫情繼續惡化，政府有否其他預案再推遲選舉。政制及內地事務局強調，此是目前唯一方案。



＊限聚令理論上未完全禁止選舉活動＊



多名議員關注到，特首較早前表明社交距離措施會延至４月２０日，但根據新定的選舉日期

，提名期為４月３日至１６日，到時社交距離措施相信未屆滿，如何進行提名工作；萬一疫情在

一個多月後仍未受控將如何處理。工聯會麥美娟更提到，提名期有可能和政府的「全民強檢」日

期重疊。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，政府會用盡所有的資源及力量，包括社會上的資

源，讓疫情得以控制，理論上限聚令每次修改時，都會有些特定場所和活動上的加減，因此即使

限聚令仍存在，也未有完全禁止選舉活動。



＊無法例阻止確診參選人進行競選＊



鄧忍光表示，推遲至５月８日有三個主要考慮，其一是爭取時間抗擊疫情，雖然選民人數只

有１５００人，但特首選舉一向都是面對全港市民做宣傳活動，接觸各界人士，不止選委，疫情

下這類活動不可能進行。其二，《基本法》規定行政長官任期６月３０日完結，延期不可太久。

最後，法例實際上有機會出現無法選出行政長官，而要預留時間給第二輪選舉。

鄧忍光又指，若行政長官參選人確診新冠病毒，法例無阻止繼續進行競選活動，但當然要改

變形式。另外，當局會在隔離酒店設置票站，容許確診的選委會委員投票。（ｈｙ）

