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03/03/2022 15:46

【新冠肺炎】千名在囚人士染疫，消息：李卓人、何俊仁快測陽性

　　《經濟通通訊社３日專訊》消息指，現正於石壁還柙的李卓人、赤柱還柙的何俊仁、古思堯
，快速測試呈陽性。
　　懲教署表示，在過去兩星期的病毒檢測中，累計約１０００名在囚人士感染新冠病毒，另有
約１０００名人員因為受到感染或被列為密切接觸者，不能上班；決定未來兩星期停止所有探訪
，包括家屬及公務探訪，以調配所有探訪室資源，支援院所前線人員的羈押工作。（ｈｙ）

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