【新冠肺炎】歐家榮：確診者及家居接觸者完成隔離的標準不同

《經濟通通訊社３日專訊》衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，確診者及家居接觸
者完成隔離的標準有不同，已接種兩針疫苗人士確診後，將由採樣當天起計，第６及７日快速測
試轉陰性，將可回復生活毋須隔離，不論同住家人有否感染；至於確診者的家居接觸者，則需要
由家中最後一名確診者採樣起計，直至第６及７日仍然持續陰性，才能回復生活毋須隔離。
（ｈｙ）
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