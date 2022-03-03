  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2022 16:25

《小傳日記》蘋果下周出新機，舜宇炒唔炒得起？

　　《小傳日記》自從俄烏開戰以來，雖然話同呢邊少啲關係，但係外圍影響都拖累埋香缸表現
。噚日跌到落２２３００到今日就叫企一企穩先，但之後點都未知，雖然「孖屐」都睇好魚缸跌
極有限，但係一個外圍消息打埋嚟都已經夠跌，所以打仗關頭真係無得估。今日全日都係靠大象
（００００５）反彈撐市，另外就仲有創科（００６６９）放榜後一洗頹氣，谷低反彈升多過９
巴仙。
　　雖然市況同俄烏局勢一樣危危乎，不過「孖屐」都無有怕，馬照跑舞照跳。「生果舖」噚日
就公布會喺花旗時間８號舉行發布會，據講就會出新嘅ＳＥ機，仲係第一部５Ｇ機，更加有傳會
平過上一代，另外仲會有新嘅ｉＰａｄ　Ａｉｒ同Ｍａｃ機。
　　不過出新機咁高興，但似乎生果概念就炒唔起，聲光孖寶齊齊跌，連跌幾日好似入咗無底深
潭咁。瑞聲（０２０１８）早幾破底造２０﹒８銀之後，今日又喺個底度摸摸吓想穿咁樣。舜宇
（０２３８２）都係，噚日急插８巴仙，今日都未肯收手，仲要再減多差唔多兩巴仙，低見
１６０銀九個月新低。
　　不過睇返隻舜宇，今日見到已經有返啲承接，全日主動買沽４６比５４，但係大戶主動買沽
就係就係５２比４８，反映跌到咁殘已經開始吸引大戶撈底，短期有ＳＥ新機發布會，就算業績
再出隻盈警都應該跌唔深喇卦？不過都講明先，如果真係穿埋上年５月嘅反彈位１５７銀，就會
形成咗個大雙頂，咁舜宇後市就真係危危哋喇，請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事03/03/2022
《神州經脈》財新服務業PMI顯著回落　連日收水滬指三千五不穩
財經熱話03/03/2022
鮑威爾預告加息四分一厘　匯控渣打終止跌勢急彈
財經熱話03/03/2022
申洲發盈警料去年純利大跌　大行大削目標價股價曾瀉兩成
開市Good Morning03/03/2022
林家亨料俄烏局勢加劇通脹　美國將循序漸進加息　匯控仍可買
大行報告03/03/2022
【大行炒D乜】三大行狠削目標價！申洲無運行？
財經熱話03/03/2022
【虛幣世界】鮑威爾支持加息25點子，加密貨幣升幅減慢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金