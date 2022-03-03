《小傳日記》蘋果下周出新機，舜宇炒唔炒得起？

《小傳日記》自從俄烏開戰以來，雖然話同呢邊少啲關係，但係外圍影響都拖累埋香缸表現

。噚日跌到落２２３００到今日就叫企一企穩先，但之後點都未知，雖然「孖屐」都睇好魚缸跌

極有限，但係一個外圍消息打埋嚟都已經夠跌，所以打仗關頭真係無得估。今日全日都係靠大象

（００００５）反彈撐市，另外就仲有創科（００６６９）放榜後一洗頹氣，谷低反彈升多過９

巴仙。

雖然市況同俄烏局勢一樣危危乎，不過「孖屐」都無有怕，馬照跑舞照跳。「生果舖」噚日

就公布會喺花旗時間８號舉行發布會，據講就會出新嘅ＳＥ機，仲係第一部５Ｇ機，更加有傳會

平過上一代，另外仲會有新嘅ｉＰａｄ Ａｉｒ同Ｍａｃ機。

不過出新機咁高興，但似乎生果概念就炒唔起，聲光孖寶齊齊跌，連跌幾日好似入咗無底深

潭咁。瑞聲（０２０１８）早幾破底造２０﹒８銀之後，今日又喺個底度摸摸吓想穿咁樣。舜宇

（０２３８２）都係，噚日急插８巴仙，今日都未肯收手，仲要再減多差唔多兩巴仙，低見

１６０銀九個月新低。

不過睇返隻舜宇，今日見到已經有返啲承接，全日主動買沽４６比５４，但係大戶主動買沽

就係就係５２比４８，反映跌到咁殘已經開始吸引大戶撈底，短期有ＳＥ新機發布會，就算業績

再出隻盈警都應該跌唔深喇卦？不過都講明先，如果真係穿埋上年５月嘅反彈位１５７銀，就會

形成咗個大雙頂，咁舜宇後市就真係危危哋喇，請請！





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