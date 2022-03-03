【新冠肺炎】徐德義：新冠康復者須醫生手寫豁免書滿足疫苗通行證

《經濟通通訊社３日專訊》食物及衞生局副局長徐德義被問到康復者如何滿足疫苗通行證，

他表示，在被動抽查處所如商場等，會有抗辯理由，但目前醫生的豁免書未有包含此項，要醫生

手寫豁免書。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，將來會有合適安排。（ｈｙ）

