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即市新聞

03/03/2022 12:24

《真知灼見－溫灼培》聯儲局暗示本月加息０﹒２５％

　　《真知灼見》在昨晚（２日）國會所發表的言論中，聯儲局主席鮑威爾指，為要平衡美國面
對的高通脹及俄烏局勢變化帶來的不確定性，他指聯儲局在３月加息時必須謹慎，但揚言倘日後
通脹率並無如預期般快速回落，就不能排除有加大加息步伐的可能性。鮑威爾更表明支持於本月
１６日議息會加息２５基點的決策。
　
　　既然鮑威爾已表明本月只會加息２５基點的意向，相信再沒有人會猜測到本月１６日聯儲局
會加息半厘的可能性。事實上，烏克蘭只是藉口。烏克蘭對歐洲經濟影響較大，但對美國影響是
相對小。再者，更不排除美國可從烏克蘭事件中得益。例如歐洲在與俄羅斯關係鬧翻後就明顯增
加了對美國液化天然的需求。另外，大量避險的歐資跑到美國債券市場去也有助降低美債息率，
使聯儲局更可放手應對通脹。
　
　　筆者認為，現時美國所面對的經濟環境及拜登政府所面對的３０萬億美元龐大債務，是聯儲
局根本不願大幅加息的主因。而按照美元利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局今年加息３
次機率，即共加息０﹒７５％，基本上是市場共識。但當估計加息４次，即共加息１厘，機率便
降至只有６８％。加５次機率更只有約三成。現關注下周四（１０日）美國公布的２月通脹數字
。現市場估計美國年通脹率（ＣＰＩ）　將高達７﹒８％。倘當真面對７﹒８％通脹率聯儲局仍
不積極加息而還在找藉口，提防美國通脹失控。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電
郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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