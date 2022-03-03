【俄烏開戰】施羅德投資：股市於ＶＩＸ指數上揚之際提供買入良機

《環富通基金頻道３日專訊》在烏克蘭局勢持續發展之際，施羅德投資研究及分析主管、特

許財務分析師Ｄｕｎｃａｎ Ｌａｍｏｎｔ就近日加劇的市場波動性與以往進行比較，並加以剖

析。對人類而言，俄羅斯與烏克蘭之間的衝突是一個悲劇，而且很可能會讓很多人受難。至今，

事情的去向仍然難以估計，但可以就著股市在以往恐慌情緒高漲時的表現進行探討。在遇到類似

的情況時，人們感性上的反應會認為需要沽售手上投資的資產。然而，從以往的經驗看來，這並

非正確的做法。



＊指數未來數天或再漲，升穿３３﹒５一年平均回報逾２６％＊



Ｌａｍｏｎｔ指，近日俄烏局勢升溫已推高了反映市場恐慌情緒的芝加哥期權交易所市場波

幅指數（即「ＶＩＸ指數」）。該指數是一項量度交易員對未來３０日美國標準普爾５００指數

波動性預期的指標，於２月２５日收市報３０點，明顯高於自１９９０年以來１９點的平均水平

，比起今年初１７點的水平更是大幅上揚。隨著局勢發展，即使該指數於未來數天出現進一步上

漲亦不足為奇。

近日的升幅將ＶＩＸ指數推升至接近歷來高位的區間。不過，與其說是拋售的時機，從以往

的情況看到，能夠在恐慌情緒高漲時賺取最佳回報的往往是勇於入市的投資者。當ＶＩＸ指數處

於２８﹒７至３３﹒５之間時，標準普爾５００指數的１２個月平均回報一般都超過１５％。當

ＶＩＸ指數升穿３３﹒５時，該回報更超過２６％。



＊轉倉策略回報低於持續投資，市場恐慌股市投資或更好＊



另可就轉倉策略進行分析，這種策略是指每當ＶＩＸ指數觸及最高區間時，投資者便馬上於

當天沽售股票（標準普爾５００指數），並轉持現金，其後再於指數回落至較低區間時重新入市

購買股票。在不包括任何成本的情況下，以轉倉策略進行投資的每年回報為７﹒６％，而自

１９９１年起持續投資於股票的每年回報則為９﹒９％，相當於前者每年落後２﹒３％。若投資

者自１９９０年１月起持續投資１００美元，現時的資產總值將較本金相同但採取轉倉策略的投

資組合高出一倍。

Ｌａｍｏｎｔ表示，正如所有投資一樣，過往表現未必可作為日後投資表現的指引，但參考

此前的經驗，像現在這樣的市場恐慌時期，股市投資或會比我們想像中更好。（ｗａ）

