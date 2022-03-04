【俄烏開戰】施羅德投資：滯脹風險增經濟放緩，對商品黃金較有利

《環富通基金頻道４日專訊》施羅德投資研究及分析策略師、特許財務分析師Ｓｅａｎ

Ｍａｒｋｏｗｉｃｚ指，俄羅斯揮軍烏克蘭，導致滯脹風險升溫，意味著經濟增長或將於通脹高

企下放緩。滯脹風險對商品及黃金等通脹對沖資產較為有利。



＊黃金常被視為可避險，原材料及石油等商品受惠通脹＊



他表示，一般而言，商業周期可根據產出的變化分為四個階段，包括復甦、擴張、放緩及衰

退。可看看在高通脹環境下，主要資產類別在各商業周期階段的平均實際（經通脹調整）總回報

。以往，放緩階段對投資黃金（＋１９﹒３％）及商品（＋１６﹒７％）等傳統通脹對沖資產較

為有利。從經濟角度而言，這是合理的現象。黃金通常被視為避險資產，因此在經濟不明朗時期

通常會升值。原材料及石油等商品除了是企業生產成本的來源，亦是通脹指數的關鍵組成部分。

因此，當通脹上升，這類資產亦通常會造好（很多時候，商品是造成通脹升溫的原因）。



＊企業收入降成本增不利股票，加息影響債券回報＊



相比之下，放緩階段對股票（－０﹒６％）而言相當具挑戰性，因為企業需要對抗來自收入

下降及成本上漲的壓力。透過國債票據的方式儲蓄現金（－０﹒２％）亦非良策。儘管美國國債

往績不錯（＋６﹒４％），但現在亦應以審慎態度對待。理論上，美國國債應可從經濟增長放緩

帶動的實際利率下降中受惠。然而，通脹上升會蠶食該類資產的收益，繼而為孳息率構成上行壓

力，並讓價格承受下行壓力。實際上，債券回報受損的程度將取決於債券的存續期及初始孳息率

，孳息率愈高，緩衝加息影響的能力就愈大。



＊滯脹令黃金商品領先股票，央行陷兩難債券前景未明＊



去年，通貨再膨脹環境有利投資股票及商品等風險資產，黃金表現則相對受挫。然而，若已

處於滯脹的邊緣，表現領先的資產類別便有可能在稍後時間轉變。在此情境下，股票回報或將進

一步轉趨溫和，而黃金及商品表現則有可能領先。這與２０２２年迄今的市場表現不謀而合。

另外，各央行現在處於進退兩難的局面。加息過快可能會導致環球經濟陷入衰退，但維持低

利率的時間過長卻有可能導致通脹失控。總而言之，債券前景未明，今後的去向將取決於通脹與

增長情緒之間的角力。（ｗａ）

