【俄烏開戰】法外貿銀行：對中國經濟影響有限，間接影響或更廣泛

《環富通基金頻道４日專訊》法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Ａｌｉｃｉａ

Ｇａｒｃｉａ Ｈｅｒｒｅｒｏ）發表關於烏克蘭危機對中國經濟影響的報告。她指中國經濟得

益於其較大的規模，在貿易和金融市場方面，受到俄羅斯烏克蘭衝突的直接影響相對較小，但是

間接風險可能較為複雜。



＊政府調節電價可緩解煤炭進口受阻，從烏進口農產品數量有限＊



作為能源淨進口國，中國的能源需求有賴於外部市場，包括來自俄羅斯的進口。俄羅斯在天

然氣出口方面的地位舉足輕重，特別是在２０１９年「西伯利亞力量一號」管道（Ｐｏｗｅｒ

ｏｆ Ｓｉｂｅｒｉａ Ｉ）開通後，中國從俄羅斯進口的天然氣顯著增加。因此，本次衝突對

中國最直接的影響是天然氣價格上漲或是從俄羅斯進口能源的可能受阻。目前，有報道稱中資銀

行將不再為從俄羅斯進口煤炭提供融資，以避免可能的制裁。不過中國國內的電價受到政府調節

，可以緩解國內工業的衝擊。一個有利方面是，中國在奧運會期間與俄羅斯簽署了戰略協議，為

俄羅斯未來向中國提供天然氣建設額外設施，從而推進中國減排和能源轉型的目標。然而，這只

是一個中期目標，並不能解決中國眼前可能出現的問題。事實上，自２０２２年初以來，中國國

內煤炭產量有所增加。

除了能源市場的影響外，中國長期以來一直從烏克蘭進口農產品，例如葵花籽油和玉米。鑑

於進口數量有限，對中國消費者價格指數（ＣＰＩ）的影響不大。特別國內需求近期放緩，中國

ＣＰＩ通脹率（２０２２年１月為０﹒９％）與西方相比非常低。此外，中國放寬了對從俄羅斯

進口小麥和其他作物的限制，也有利於緩衝烏克蘭衝突可能導致的農業供應鏈受阻。



＊強美元為人幣帶來下行壓力，影響取決衝突及制裁持續時間＊



金融市場方面，普遍的避險環境促使投資者對安全資產的需求迅速上升，尤其是美國國債和

黃金。同樣，人民幣也起到了避風港的作用，尤其是在烏克蘭衝突的最初幾天。不過，其他新興

市場的投資組合已經出現了一定程度的資金外流。人民幣兌美元是否會保持強勢在很大程度上取

決於中國的國內因素，即中國央行在經濟放緩背景下的貨幣政策立場。中國的兩會於３月４日召

開，期間政府有可能會對今年的經濟刺激政策發出更明確的信號，進而影響到人民幣走勢。從中

期來看，在市場普遍避險情緒下，美元走強可能會給人民幣的長期趨勢帶來下行壓力，特別是過

去幾年一直流入中國的投資組合如果出現類似其他新興市場的資金外流，也會對人民幣匯率產生

一定的下行壓力。

最後，俄烏衝突的間接風險不可忽視。中國不僅與俄羅斯存在戰略合作關係，也是西方重要

的交易夥伴，從最近的新聞可以看出，中國正嘗試充當調節衝突的中間角色。衝突能夠得到控制

對中國來說是有利的。此外，烏克蘭衝突對中國的影響還取決於持續的程度和時間，以及西方制

裁的持續時間、深度和潛在範圍。

總體而言，我們預計烏克蘭危機對中國的短期影響有限，最直接的影響是能源價格上漲，但

中國政府仍有能力做出有效調節。從中長期來看，可能的間接影響不容易衡量，取決於一系列因

素，需要對中國將面臨的情景做出更多的假設才能予以判斷。（ｗａ）

