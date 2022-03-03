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03/03/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升３３５點子，報６﹒３０１６

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３０１６，較
上個交易日升３３５點子，幾乎抹去昨日（２日）跌幅，上個交易日報６﹒３３５１。
　　美國聯儲局主席鮑威爾周三向眾議院金融委員會表示，支持在本月加息２５個基點。加息幅
度溫和，符合市場預期。美匯指數盤中升上９７﹒８３，為２年新高，但尾盤轉跌０﹒０７％，
報９７﹒３５。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３０１６　　－３３５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９９７３　　－５１８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒４５１４　　－６８０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８０６４　　　－４１﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４３４６　　　－８２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５９１２　　　－９０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２６８７　　－１７０﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６５１９　　－１２２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８４０１　　－５５１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９８２３　　　＋８４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６５６　　　＋３４﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１６﹒３６４５　－８５９９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４３３９　　　＋２９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９０﹒７９００　　　＋４４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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