【聚焦人幣】人幣中間價升３３５點子，報６﹒３０１６

《經濟通通訊社３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３０１６，較

上個交易日升３３５點子，幾乎抹去昨日（２日）跌幅，上個交易日報６﹒３３５１。

美國聯儲局主席鮑威爾周三向眾議院金融委員會表示，支持在本月加息２５個基點。加息幅

度溫和，符合市場預期。美匯指數盤中升上９７﹒８３，為２年新高，但尾盤轉跌０﹒０７％，

報９７﹒３５。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３０１６ －３３５﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９９７３ －５１８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒４５１４ －６８０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８０６４ －４１﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒４３４６ －８２﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５９１２ －９０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２６８７ －１７０﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６５１９ －１２２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８４０１ －５５１﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９８２３ ＋８４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６５６ ＋３４﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １６﹒３６４５ －８５９９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４３３９ ＋２９﹒００

１人民幣╱韓元 １９０﹒７９００ ＋４４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

