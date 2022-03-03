  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2022 09:05

《投資心得－潘鐵珊》商湯探索前沿ＡＩ研究助大灣區科創生態建設

　　　《投資心得》商湯（０００２０）成立於香港中文大學，以２０２０年收入計算是亞洲最
大的人工智能軟件公司，其ＡＩ軟件平台已在超過１５個國家及地區及多個垂直行業部署，客戶
數超過２４００家。預期國內人工智能軟件市場在未來數年能增長到１５００億元人民幣的規模
，在全球主要市場當中增速為最快之一。集團的市場佔比為一成多，已是行業領頭，相信未來潛
在的增長空間依然龐大。

＊毛利率去年上半年高達７３％，首創ＳｅｎｓｅＣｏｒｅ　ＡＩ大裝置＊

　　集團主要分成智慧生活、智能汽車、智慧商業及智慧城市四大範疇並已獲廣泛應用。受惠於
持續客戶增長帶來的高成長性，使毛利快速增長，在２０１８年至２０２０年的複合年均增長率
為５２﹒４％；毛利率於去年上半年更達到７３％。集團的ＡＩ軟件平台具拓展性，能快速部署
海量應用場景。
　　而在基礎設施上亦首創通用ＳｅｎｓｅＣｏｒｅ　ＡＩ大裝置，賦能軟件平台實現多個行業
的豐富應用場景落地和商業化。截至今年６月３０日止，軟件平台的客戶數量已超過２４００家
，賦能了超過４﹒５億部智能手機及２００多款手機應用程序，其中５款手機應用程序每月活躍
用戶超５億。

＊ＡＩ發明專利數量冠亞洲，已組建規模大水平高研究團隊＊

　　在科技研發上，商湯是亞洲擁有人工智能發明專利數量最多的公司之一，以及全球領先的原
創人工智能算法開發者之一。集團擁有４０名教授帶領研究工作及３５９３名技術研發人員。集
團擁有超過８０００項人工智能發明專利及專利申請，發表逾６００篇頂級學術論文，以及在人
工智能領域的全球競賽中獲得７０多個冠軍。集團已組建成亞洲最大、水平最高的研究團隊之一
，以探索最前沿的人工智能研究，相信能推動粵港澳大灣區科技創新生態建設。可考慮於
６﹒２０元買入，上望８元，跌穿５﹒９０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（
筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話03/03/2022
【虛幣世界】鮑威爾支持加息25點子，加密貨幣升幅減慢
中國故事02/03/2022
《神州經脈》美擬修對華貿易政策　內房調控續鬆動　滬指止三連升
財經熱話02/03/2022
百度業績勝預期大行齊唱好　股價曾逆市飆近一成
中國故事02/03/2022
【兩會在即】今年GDP增速目標料5.5%　換屆年穩增長為重心
財經熱話02/03/2022
世茂債價突暴跌股價插一成　內房股未放榜驚定先普遍下跌
財經熱話02/03/2022
【交功課】美團主動響應監管調整佣金收費 股價見短期底未？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金