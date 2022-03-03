《投資心得－潘鐵珊》商湯探索前沿ＡＩ研究助大灣區科創生態建設

《投資心得》商湯（０００２０）成立於香港中文大學，以２０２０年收入計算是亞洲最

大的人工智能軟件公司，其ＡＩ軟件平台已在超過１５個國家及地區及多個垂直行業部署，客戶

數超過２４００家。預期國內人工智能軟件市場在未來數年能增長到１５００億元人民幣的規模

，在全球主要市場當中增速為最快之一。集團的市場佔比為一成多，已是行業領頭，相信未來潛

在的增長空間依然龐大。



＊毛利率去年上半年高達７３％，首創ＳｅｎｓｅＣｏｒｅ ＡＩ大裝置＊



集團主要分成智慧生活、智能汽車、智慧商業及智慧城市四大範疇並已獲廣泛應用。受惠於

持續客戶增長帶來的高成長性，使毛利快速增長，在２０１８年至２０２０年的複合年均增長率

為５２﹒４％；毛利率於去年上半年更達到７３％。集團的ＡＩ軟件平台具拓展性，能快速部署

海量應用場景。

而在基礎設施上亦首創通用ＳｅｎｓｅＣｏｒｅ ＡＩ大裝置，賦能軟件平台實現多個行業

的豐富應用場景落地和商業化。截至今年６月３０日止，軟件平台的客戶數量已超過２４００家

，賦能了超過４﹒５億部智能手機及２００多款手機應用程序，其中５款手機應用程序每月活躍

用戶超５億。



＊ＡＩ發明專利數量冠亞洲，已組建規模大水平高研究團隊＊



在科技研發上，商湯是亞洲擁有人工智能發明專利數量最多的公司之一，以及全球領先的原

創人工智能算法開發者之一。集團擁有４０名教授帶領研究工作及３５９３名技術研發人員。集

團擁有超過８０００項人工智能發明專利及專利申請，發表逾６００篇頂級學術論文，以及在人

工智能領域的全球競賽中獲得７０多個冠軍。集團已組建成亞洲最大、水平最高的研究團隊之一

，以探索最前沿的人工智能研究，相信能推動粵港澳大灣區科技創新生態建設。可考慮於

６﹒２０元買入，上望８元，跌穿５﹒９０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（

筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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