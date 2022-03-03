【俄烏開戰】戰事致汽車生產斷鏈，Ａ股汽車零件板塊連日挫

《經濟通通訊社３日專訊》俄軍加大火力進攻烏克蘭，觸發西方對俄羅斯實施前所未有的一

系列制裁措施，但在高度全球化的今天，供應鏈受地緣政治影響，牽一髮動全身，烏克蘭是車輛

佈線系統的重要供應商，戰事將拖累歐洲車廠的生產情況，進一步影響經濟復甦。

綜合外媒報道，由於供應鏈短缺，多家歐洲汽車製造商宣布暫時停工，例如保時捷公司位於

德國萊比錫的工廠周三（２日）下午開始停工，預期至少持續到下周末；福斯汽車位於德國的多

家工廠需要放緩生產進度，而寶馬集團表示要削減在德國、奧地利和英國的產量。

除了生產之外，汽車銷售也受到制裁俄羅斯所影響，寶馬集團，以及吉利集團旗下的富豪汽

車此前均表示，將終止對俄羅斯的銷售。另外，日本三菱汽車公司和法國雷諾汽車公司宣布，可

能部分暫停在俄羅斯的汽車生產和銷售。

汽車配件板塊連日領跌，中鼎股份（深：０００８８７）挫６﹒７％，文燦股份

（滬：６０３３４８）跌６％，華陽集團（深：００２９０６）跌５﹒６％，賽輪輪胎

（滬：６０１０５８）跌５﹒２％，玲瓏輪胎（滬：６０１９６６）走低５﹒４％，愛柯迪

（滬：６００９３３）跌３﹒７％；整車股方面，長城汽車（滬：６０１６３３）跌２﹒３％，

北汽藍谷（滬：６００７３３）跌１﹒３％，長安汽車（深：０００６２５）跌１％，比亞迪

（深：００２５９４）軟０﹒９％。（ｅｙ）

