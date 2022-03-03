《思前想後－郭思治》港股不明因素多宜較保守，惟中線可分注吸納

《思前想後》２月大市跌幅遠超預期，首先烏克蘭局勢持續緊張，加上美股亦出現明顯回調

，至於本港之疫情又突然告急，在眾多不明因素衝擊下，２月大市之跌幅卒較預期為大，以恒指

是由１０日之高位２５０５０點跌至２８日之低位２２４０６點計，月內大市累積之跌幅已達

２６４４點，從技術上看，以恒指曾一度低見２２４０６點計，即已曾跌穿今年初之小雙底（去

年１２月２０日低位２２６６５點及今年１月６日低位２２７０９點所組成），一旦恒指反覆於

上述小雙底之下，即表示較具防守性之支持據點將退守至２０２０年３月１９日之低位

２１１３９點。



＊恒指續處各組平均線之下，惟似漸呈回穩之勢＊



值得留意的是，大市經過２月份之一輪急挫後，恒指不但已跌穿１００天線（約在

２４３１４點左近）、２０天線（約在２３９８６點左近）、５０天線（約在２３８１４點左近

）及１０天線（約在２３４１３點左近），且技術上已呈漸跌離之感，目前最低的移動線為１０

天線，從技術上看，恒指必須成功重越１０天線並穩守其上，方算初呈回穩之勢，嚴格而言，一

旦恒指仍持續反覆於上述各組平均移動線之下，即表示整個大市仍然處反覆續試底之弱態中，而

所指的底，暫該為２０２０年３月１９日之低位２１１３９點。

大市已開始踏進３月份之初旬，從大市之表現看，由於恒指並未有進一步跌穿２月２８日之

低位２２４０６點，故技術上似漸呈回穩之勢，但需指出，目前大市只屬急跌後之少許後抽而已

，嚴格而言，衹要稍有利淡消息出現，大市可能又會再次重陷反覆欲試底之弱態中，另需指出，

目前港股之估值實已不算高，抹除投機炒賣不談，投資者如欲作中線部署，該可以採取分注候低

吸納之策略，再者，大市如在本年首季先見低位，技術上當有利於漸發展成後高。



＊中移動為吸納首選，匯控今年盈利可看高一線＊



從中線投資看，中移動（００９４１）該作首選，以現價計，市盈率僅７﹒８倍，而息率則

達６﹒３厘，集團每年之現金流超過１１００億元人民幣，且相當穩定，更重要是業務並不受經

濟周期盛衰所影響，故作為較保守的投資者，中移動該為吸納首選。另外，匯控（００００５）

今年之盈利該可看高一線，在利息逐步趨升下，匯控的利息收入將可逐步改善，至於會否再回復

派發四季息，則定必成日後炒作借口，故不妨候技術回調時候低分注吸納作中線部署。另一眾內

銀股如建行（００９３９）、工行（０１３９８）及中行（０３９８８）等均可候低作中線部署

，目前由於大環境仍欠明朗，故任何投資均暫宜取較保守的心態。《香港股票分析師協會副主席

郭思治》（本欄逢周四刊出）



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