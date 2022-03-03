【新冠肺炎】全國昨增本土確診５４宗，深圳搭地鐵需出示核酸報告

《經濟通通訊社３日專訊》國家衛健委公布，３月２日，全國確診者新增確診２１４宗新型

冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例１６０宗；本土病例５４宗（廣東２８宗，其中深圳市

２３宗、東莞市５宗；內蒙古７宗，其中呼和浩特市６宗、包頭市１宗；湖北４宗均在武漢市；

吉林３宗均在延邊朝鮮族自治州；上海３宗均在普陀區；廣西２宗均在防城港市；天津１宗在濱

海新區；河北１宗在邯鄲市；山西１宗在晉中市；黑龍江１宗在哈爾濱市；江蘇１宗在蘇州市；

四川１宗在成都市；雲南１宗在德宏傣族景頗族自治州），含２宗廣西由無症狀感染者轉為確診

病例。無新增死亡病例；新增疑似病例５例，均為境上海外輸入病例；新增治癒出院１１９宗。

此外，新增無症狀感染１４３宗，３７宗為本地個案。



＊深圳上月１５日以來累計逾２００宗確診＊



深圳本土疫情持續擴大，深圳自上月１５日以來累計逾２００宗確診及無症狀感染個案。深

圳地鐵公告，即日起所有乘客入站搭地鐵，除了要出示「粵康碼」綠碼外，亦要出示４８小時內

核酸檢測陰性證明，直至另行通知。

深圳上周日已要求進入小區、城中村、公共場所及乘搭公共交通工具，必須掃「場所碼」，

一碼驗證身份、行程碼和健康碼，而且進入街市、超市、交通場站、酒店賓館、休閒娛樂等公共

場所，以及圍合式小區、城中村等，還須出示４８小時內核酸檢測陰性證明。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有

１１２宗，北京有３宗，上海有４２宗。據報深圳為防再有人從香港偷渡，繼日前加高鐵絲網後

，又佈置強力探照燈，以供夜間監視。（ｃａ）



