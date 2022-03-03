《輪證高清－孫明哲》利用分析工具了解資金流向找出合適市況產品

《輪證高清》資金近日持續流入騰訊（００７００）好倉，以上周三（２日）至本周二（１

日）的５個交易日計，合共有約１﹒３億元流入，是同期最多資金流入的相關資產。而從個股認

股證資金流報告（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｔｃ╱

ｍａｒｋｅｔ╱ｓｔｏｃｋ－ｍｏｎｅｙｆｌｏｗ）中可分析資金流入哪一個條款的產品，更加

了解市場的需求，當中可看到價外程度１０至２０％，２至３個月期的產品最多資金流入，這個

條款亦是我們利用三部曲所選到的合適條款。投資者如利用認股證搜尋器，輸入相關條款，

１５％價外程度以內（約行使價４９０元以下）、２個月期以上、街貨低於１０％作篩選，騰訊

購１９５６３是當中最高槓桿產品之一。

另外，部分資金亦留意年期稍長一點，於６月到期的產品，以同樣行使價、３個月期以上作

篩選，騰訊購２０２００是當中槓桿最高的產品；較貼價的則可留意騰訊購２０２０２，貼價條

款令其對沖值較高，同時令敏感度上升，更能緊貼正股的即市變化，適合作短線買賣。

高盛騰訊認購證選擇：

＊騰訊購１９５６３，行使價４８０﹒５８元，２０２２年５月到期，實際槓桿９﹒８倍、高槓

桿

＊騰訊購２０２０２，行使價４７３﹒９８元，２０２２年６月到期，實際槓桿８﹒３倍、較貼

價、高敏感度

＊騰訊購２０２００，行使價４８５﹒９２元，２０２２年６月到期，實際槓桿８﹒５倍，中年

期、高槓桿



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

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