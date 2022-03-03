【數字人幣】人行南京分行行長郭新明：應完善數字人民幣法律基礎

《經濟通通訊社３日專訊》全國人大代表、人民銀行南京分行行長郭新明表示，建議結合數

字人民幣研發試點進程，修訂人民幣管理條例等製度相關內容並作相應細化。

在明確數字人民幣法償性的基礎上，充分考慮數字人民幣的接受過程和技術要求，就數字人

民幣的法償性方面作出例外或豁免規定，並就數字人民幣的發行流程、反洗錢、反假幣、個人信

息保護、消費者權益保護等問題作出具體明確的規定。（ｊｔ）

