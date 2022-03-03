【數字人幣】人行南京分行行長郭新明：應完善數字人民幣法律基礎

《經濟通通訊社３日專訊》全國人大代表、人民銀行南京分行行長郭新明表示，建議結合數
字人民幣研發試點進程，修訂人民幣管理條例等製度相關內容並作相應細化。
在明確數字人民幣法償性的基礎上，充分考慮數字人民幣的接受過程和技術要求，就數字人
民幣的法償性方面作出例外或豁免規定，並就數字人民幣的發行流程、反洗錢、反假幣、個人信
息保護、消費者權益保護等問題作出具體明確的規定。（ｊｔ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話03/03/2022
申洲發盈警料去年純利大跌 大行大削目標價股價曾瀉兩成
|開市Good Morning03/03/2022
林家亨料俄烏局勢加劇通脹 美國將循序漸進加息 匯控仍可買
|大行報告03/03/2022
【大行炒D乜】三大行狠削目標價！申洲無運行？
|財經熱話03/03/2022
【虛幣世界】鮑威爾支持加息25點子，加密貨幣升幅減慢
|中國故事02/03/2022
《神州經脈》美擬修對華貿易政策 內房調控續鬆動 滬指止三連升
|財經熱話02/03/2022
百度業績勝預期大行齊唱好 股價曾逆市飆近一成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰