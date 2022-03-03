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03/03/2022 09:44

【大國博弈】豆粕價格飆至紀錄高，據報中國大量採購美國大豆

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國豆粕價格上月飆升至創紀錄高位，原因是供應吃緊，以及惡
劣天氣降低了對作物產量的預期，並推遲了全球最大出口國巴西的出口。據《路透》引述三名消
息人士稱，盡管目前是南美大豆出口的高峰期，中國周二（１日）卻從美國購買大豆，因美國船
貨相對於巴西貨物更具競爭力。
　　報道引述一位了解相關交易的亞洲交易商說，作為全球最大的大豆進口國，中國至少訂購了
五船在４－５月付運的美國大豆。雖然這五船大豆是舊作大豆，但中國也預訂了一些將從９月開
始供應的美國新作大豆。
　　俄羅斯和烏克蘭兩大糧油出口國日前爆發戰爭，打亂了世界農產品供應鏈，推動全球糧價上
漲，市場預期，中國的豆油和豆粕價格將進一步走高。
　　中國積極購買美國大豆的另一個原因仍可能與貿易協議承諾有關。根據美國商務部普查局２
月８日公布的數據分析後發現，在截至２０２１年底的兩年內，美國向中國出售了承諾的
２０００億美元美國商品中的６２﹒９％。其中，中國的農產品進口最為接近目標，但也僅僅履
行了約８３％的承諾。據悉，美國擬因此重新調整對華貿易政策。（ｗｌ）

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