【人行操作】人行續１００億７天逆回購利率持平，收水１９００億

《經濟通通訊社３日專訊》進入３月，人行繼續收水，今日再收水１９００億元（人民幣．
下同），三日累收水４３００億元。
人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展１００億元７天期逆回購操作，
中標利率持平２﹒１％。公開市場今有２０００億元逆回購到期，即今日淨回籠１９００億元。
（ｃａ）
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