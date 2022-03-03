【重拳監管】內地最高法拒認網店無理條款，官媒讚打擊網購潛規則

《經濟通通訊社３日專訊》網購行業在內地盛行多年，但有很多地方仍然處於模糊地帶，例

如消費者簽收貨品，是否代表認可商品質素合格？最高人民法院昨日（２日）就網絡消費合同權

利義務、責任主體認定、直播營銷民事責任、外賣餐飲民事責任等方面作出規定，新規將於３月

１５日起施行。

新規列舉了一些常見的不公平不合理的網店格式條款，例如「簽收商品即視為認可商品質量

合格」、「經營者享有單方解釋權或者最終解釋權」等，最高法明確有上述內容的格式條款應當

認定無效；新規又規定，商家不能以商品已拆封為由拒絕退貨，只要消費者沒有影響商品完好程

度，法院對網店經營者的主張不予支持；另外，網店為了促銷通常會提供一些贈品、獎品吸引消

費者，最高法明確，獎品、贈品、換購商品給消費者造成損害，網店經營者也應當承擔賠償責任

。

最高法又對直播帶貨平台作出規管，要求直播間運營者標明自己並非銷售者並標明實際銷售

者，並且要達到足以使消費者辨別的程度，否則消費者有權要求直播間運營者承擔銷售責任，而

若直播主作出虛假宣傳等，經營者同樣要承擔賠償責任。

對於網絡外賣行業，不少人反映一些沒有餐飲衛生資質、衛生情況差劣，甚至連店面都沒有

的餐廳，在外賣平台違法經營，最高法明確，網絡餐飲服務平台經營者未對餐飲服務提供者進行

實名登記審查，使消費者的合法權益受到損害，消費者有權主張網絡餐飲服務平台經營者與入網

餐飲服務提供者承擔連帶責任。

《人民日報》發表評論，稱此前一些網購潛規則失去了生存的土壤，規定的出台直指一些電

子商務經營者利用優勢地位制定的不公平不合理格式條款，對於保護消費者合法權益有著重要意

義。（ｅｙ）



