【內房困局】上海票據交易所公布商票逾期名單，融創、世茂等上榜

《經濟通通訊社３日專訊》上海票據交易所公布《截至２０２２年２月２８日持續逾期名單

》，該名單為２０２１年９月１日至２０２２年２月２８日出現３次以上付款逾期，且截至

２０２２年２月２８日有逾期餘額或２０２２年２月當月出現付款逾期的承兌人名單。查閱名單

發現，恒大新能源汽車、融創（０１９１８）、花樣年（０１７７７）、世茂（００８１３）等

多家公司及其子公司在列。（ｗｌ）

