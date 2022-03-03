【內房困局】上海票據交易所公布商票逾期名單，融創、世茂等上榜

《經濟通通訊社３日專訊》上海票據交易所公布《截至２０２２年２月２８日持續逾期名單
》，該名單為２０２１年９月１日至２０２２年２月２８日出現３次以上付款逾期，且截至
２０２２年２月２８日有逾期餘額或２０２２年２月當月出現付款逾期的承兌人名單。查閱名單
發現，恒大新能源汽車、融創（０１９１８）、花樣年（０１７７７）、世茂（００８１３）等
多家公司及其子公司在列。（ｗｌ）
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