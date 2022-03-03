  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2022 09:51

【聚焦數據】２月財新服務業ＰＭＩ降至５０﹒２，需求半年來首縮

　　《經濟通通訊社３日專訊》由於多地疫情散發，２月服務業經營活動受到較大影響，擴張步
伐明顯放緩。今日公布的２月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５０﹒２
，較１月回落１﹒２個百分點，為２０２１年９月來最低。
　　此前公布的２月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５０﹒４，較１月回升１﹒３個百分點，顯示製
造業整體恢復擴張。兩大行業景氣度一升一降，使得２月綜合ＰＭＩ錄得５０﹒１，與１月持平
，顯示經濟微弱擴張。
　　財新中國ＰＭＩ走勢與國家統計局並不完全一致。統計局公布的２月製造業ＰＭＩ錄得
５０﹒４，微升０﹒１個百分點；服務業商務指數上升０﹒２個百分點至５０﹒５，綜合ＰＭＩ
也回升０﹒２個百分點至５１﹒２。

＊新出口訂單、就業指數連續兩月低於臨界點＊

　　從分項數據看，服務業需求出現收縮。２月財新中國服務業新訂單指數六個月來首次降至收
縮區間，錄得２０２０年５月來最低。海外疫情反復也拖累外需，新出口訂單指數連續兩個月低
於臨界點，但降幅有所收窄。
　　需求疲弱、招工困難等因素導致服務業用工收縮，２月服務業就業指數連續第二個月位於收
縮區間，但收縮率較１月放緩。服務業積壓工作率為四個月來最低，受訪企業表示疫情影響訂單
處理能力，但由於客戶數量減少，訂單積壓率較為溫和。
　　服務業價格繼續上漲，但漲幅有所回落。２月服務業投入價格指數、出廠價格指數均在擴張
區間內回落，其中投入價格指數漲幅放緩至２０２１年９月來最低。
　　市場樂觀情緒回升。２月業務活動預期指數升至三個月來最高，企業預期未來一年疫情將有
好轉，客戶需求出現反彈；同時供應更趨穩定，新產品發布和新市場拓展都將有助於增長。

＊通脹有所抬頭，需強化就業優先政策＊

　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２２年製造業、服務業景氣度一升一降，但均位於榮
枯線上，製造業需求改善較為明顯，服務業需求受影響較大。企業家對未來仍保持較強樂觀預期
，就業壓力依然很大，同時通脹有所抬頭。１月至２月期間，廣西、江蘇、內蒙古等地出現局部
疫情，相關防控措施的加強對運輸、銷售環節有所制約。
　　「三重壓力」下，中國經濟依然面臨較大的下行壓力，恢復基礎仍不牢固，穩增長仍是重中
之重。政策層面，需強化就業優先政策，加強對中小企業的結構性支持力度，有效降低企業稅費
負擔和融資成本。同時應繼續做好大宗商品保供穩價工作，緩解中下游企業成本上升壓力，維持
市場主體穩定。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話03/03/2022
【虛幣世界】鮑威爾支持加息25點子，加密貨幣升幅減慢
中國故事02/03/2022
《神州經脈》美擬修對華貿易政策　內房調控續鬆動　滬指止三連升
財經熱話02/03/2022
百度業績勝預期大行齊唱好　股價曾逆市飆近一成
中國故事02/03/2022
【兩會在即】今年GDP增速目標料5.5%　換屆年穩增長為重心
財經熱話02/03/2022
世茂債價突暴跌股價插一成　內房股未放榜驚定先普遍下跌
財經熱話02/03/2022
【交功課】美團主動響應監管調整佣金收費 股價見短期底未？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金