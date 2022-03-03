【聚焦數據】２月財新服務業ＰＭＩ降至５０﹒２，需求半年來首縮

《經濟通通訊社３日專訊》由於多地疫情散發，２月服務業經營活動受到較大影響，擴張步

伐明顯放緩。今日公布的２月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５０﹒２

，較１月回落１﹒２個百分點，為２０２１年９月來最低。

此前公布的２月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５０﹒４，較１月回升１﹒３個百分點，顯示製

造業整體恢復擴張。兩大行業景氣度一升一降，使得２月綜合ＰＭＩ錄得５０﹒１，與１月持平

，顯示經濟微弱擴張。

財新中國ＰＭＩ走勢與國家統計局並不完全一致。統計局公布的２月製造業ＰＭＩ錄得

５０﹒４，微升０﹒１個百分點；服務業商務指數上升０﹒２個百分點至５０﹒５，綜合ＰＭＩ

也回升０﹒２個百分點至５１﹒２。



＊新出口訂單、就業指數連續兩月低於臨界點＊



從分項數據看，服務業需求出現收縮。２月財新中國服務業新訂單指數六個月來首次降至收

縮區間，錄得２０２０年５月來最低。海外疫情反復也拖累外需，新出口訂單指數連續兩個月低

於臨界點，但降幅有所收窄。

需求疲弱、招工困難等因素導致服務業用工收縮，２月服務業就業指數連續第二個月位於收

縮區間，但收縮率較１月放緩。服務業積壓工作率為四個月來最低，受訪企業表示疫情影響訂單

處理能力，但由於客戶數量減少，訂單積壓率較為溫和。

服務業價格繼續上漲，但漲幅有所回落。２月服務業投入價格指數、出廠價格指數均在擴張

區間內回落，其中投入價格指數漲幅放緩至２０２１年９月來最低。

市場樂觀情緒回升。２月業務活動預期指數升至三個月來最高，企業預期未來一年疫情將有

好轉，客戶需求出現反彈；同時供應更趨穩定，新產品發布和新市場拓展都將有助於增長。



＊通脹有所抬頭，需強化就業優先政策＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２２年製造業、服務業景氣度一升一降，但均位於榮

枯線上，製造業需求改善較為明顯，服務業需求受影響較大。企業家對未來仍保持較強樂觀預期

，就業壓力依然很大，同時通脹有所抬頭。１月至２月期間，廣西、江蘇、內蒙古等地出現局部

疫情，相關防控措施的加強對運輸、銷售環節有所制約。

「三重壓力」下，中國經濟依然面臨較大的下行壓力，恢復基礎仍不牢固，穩增長仍是重中

之重。政策層面，需強化就業優先政策，加強對中小企業的結構性支持力度，有效降低企業稅費

負擔和融資成本。同時應繼續做好大宗商品保供穩價工作，緩解中下游企業成本上升壓力，維持

市場主體穩定。（ｗｌ）

