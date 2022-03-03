【俄烏開戰】法國外貿銀行：中國非俄羅斯應對金融制裁的解決方案

《經濟通通訊社３日專訊》俄烏衝突尚未結束，局勢仍不明朗。法國外貿銀行亞太首席經濟

學家Ａｌｉｃｉａ Ｇａｒｃｉａ Ｈｅｒｒｅｒｏ在報告中稱，中國的金融基礎設施可以為遭

受西方制裁打擊的俄羅斯金融機構提供一絲喘息，但這並不是一個明確的解決方案。

如果俄羅斯將其作為制裁的解決方案，西方經濟體將愈來愈不可能繼續全心參與中國的金融

市場，關鍵問題之一是俄羅斯能否有效利用中國的人民幣跨境銀行間支付系統（ＣＩＰＳ）繞過

ＳＷＩＦＴ的制裁。因為ＣＩＰＳ流動性不足，每天只處理１﹒３萬交宗易，僅是紐約清算所銀

行同業支付系統（ＣＨＩＰＳ）支付規模的５％。同時，與ＣＩＰＳ掛勾的外國金融機構數量非

常有限，且ＣＩＰＳ的運行仍然依賴ＳＷＩＦＴ消息傳遞系統。

俄羅斯唯一的選項是２０１４年中俄兩國央行簽訂的１５００億元人民幣貨幣互換協議，俄

央行在中國央行還有相當於９００億美元的人民幣儲備，但僅憑人民幣是不夠的，因為人民幣不

是可兌換貨幣，僅佔全球交易的２％左右。而中國人民銀行可能會設立美元互換額度，以向俄羅

斯提供硬通貨流動性，但這麼做顯然存在信用風險。

２０２０年中俄雙邊年度貿易總額為１０７０億美元，這意味著俄羅斯在中國央行的外匯存

底可能在一年內耗儘。（ｃａ）

