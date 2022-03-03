《法證攻防－林恩》俄烏局勢緊張，紐約期油飆升

《法證攻防》俄羅斯和烏克蘭局勢緊張，市場密切關注雙方談判結果。ＶＩＸ恐慌指數由２

月中約２０水平飆升至近３３。避險情緒高漲，黃金價格突破１９３０美元關口。紐約期油價格

飆升，挑戰每桶１１０美元關口。中海油（００８８３）和中石油（００８５７）分別升

３﹒３９％和２﹒９１％，是周三（２日）表現最佳兩隻藍籌股。兩隻股份都分別刷新５２周新

高，中海油連升三日，最高見１０﹒５４元，中石油周三最高升至４﹒２９元。

日前，國家發展改革委等部門聯合印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策

》的通知。對餐飲業紓困扶持措施中提及，“引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶

服務收費標準，降低相關餐飲企業經驗成本「等措施。美團股價一度急挫１７﹒６％至１８２元

。本周三，美團發布６項舉措，計劃對疫情中高風險地區經濟困難的中小商戶，美團外賣實行技

術服務費（傭金）減半優惠，且減半後每單１元封頂；對其他完成費率透明化的困難商戶，會結

合經營情況、困難程度進行評估，實行技術服務費５％封頂。美團股價周一跌至一年新低

１６５﹒３元。周三最多曾升近半成，至１８１﹒９元，全日收報１７６﹒４元。《法國巴黎銀

行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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