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即市新聞

03/03/2022 09:00

《法證攻防－林恩》俄烏局勢緊張，紐約期油飆升

　　《法證攻防》俄羅斯和烏克蘭局勢緊張，市場密切關注雙方談判結果。ＶＩＸ恐慌指數由２
月中約２０水平飆升至近３３。避險情緒高漲，黃金價格突破１９３０美元關口。紐約期油價格
飆升，挑戰每桶１１０美元關口。中海油（００８８３）和中石油（００８５７）分別升
３﹒３９％和２﹒９１％，是周三（２日）表現最佳兩隻藍籌股。兩隻股份都分別刷新５２周新
高，中海油連升三日，最高見１０﹒５４元，中石油周三最高升至４﹒２９元。
　　日前，國家發展改革委等部門聯合印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策
》的通知。對餐飲業紓困扶持措施中提及，“引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶
服務收費標準，降低相關餐飲企業經驗成本「等措施。美團股價一度急挫１７﹒６％至１８２元
。本周三，美團發布６項舉措，計劃對疫情中高風險地區經濟困難的中小商戶，美團外賣實行技
術服務費（傭金）減半優惠，且減半後每單１元封頂；對其他完成費率透明化的困難商戶，會結
合經營情況、困難程度進行評估，實行技術服務費５％封頂。美團股價周一跌至一年新低
１６５﹒３元。周三最多曾升近半成，至１８１﹒９元，全日收報１７６﹒４元。《法國巴黎銀
行上市衍生產品部　林恩》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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