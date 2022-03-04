《陸言堂－陳永陸》港股弱勢何時完結？疫情因素比俄烏局勢更重要

《陸言堂》２０２２年港股的開局本應不錯，恒指一度成為全球主要的股票指數中，表現最

佳的指數，因為估值低，加上市場憧憬內地會推出刺激經濟政策，以及人行會進一步放寬貨幣政

策，因而令港股受惠而造好。



不過，時移世易，因為俄烏局勢所影響，加上香港第五波疫情大爆發，令港股走勢逆轉，今

年以來恒指不單由正轉負，跌幅更已約５％，雖然仍然較美股標普５００指數為佳，但從技術走

勢分析，港股似乎較美股疲弱，再跌的風險較美股為高。



故此，現在影響港股的因素，似乎本地疫情之影響較俄烏局勢嚴重，因為俄烏局勢雖然出現

膠著的情況，可是對全球金融市場所產生的影響，並不嚴重，就以標普５００指數為例，過去一

周其實上升１﹒７％，可是恒指過去一周卻下跌超過４％，由此可見，港股的投資者並非憂慮俄

烏的問題，而是憂慮香港的疫情何時才可以解決。



事實上，市場現在最憂慮的是香港會否出現經濟停罷的問題，雖然特區政府表明就算全民檢

測，都會維持金融市場的運作暢順，可是當港鐵、巴士公司等都因為有太多人染疫而要減少班次

，超市、餐廳亦因為欠缺人手而要縮短營運時間，甚至暫停營業，而部分銀行的分行亦因為有員

工染疫而要暫停營運，市場憂慮港股的運作是否可以暢順，因而暫時離場，似乎亦是合情合理。



故此，港股的弱勢何時完結，其實俄烏局勢並非主要因素，反而香港的疫情何時完結才是值

得關注的重點。當然，現在恒指已跌至接近２０２０年第一波疫情出現時的底部，所以有分析認

為現在絕對是一個吸納港股的好時機，因為疫情一過，參考上次的情況，港股很快就會急速回升

，這想法絕對沒有錯誤，只是選股要小心。



其中一些本地地產股近日跟隨大市下跌，同時如新世界發展（０００１７）般，股價與

ＮＡＶ的折讓又再大幅增加，現時的確是一個收集的好時機。事實上，新世界２０２１╱２２年

度上半年基本盈利按年升近５％，至３９億元，同時集團管理層相信，今個財政年度全年盈利將

會錄得高單位數增長，這反映出疫情因素對新世界的影響不大，現在股價下跌，只是受市場的情

緒所影響。



事實上，由於新盤銷情仍然理想，加上預期疫情過後，新世界的新盤銷售及租金收入會回復

更強的增長動力，所以相信明年度新世界的盈利增長將會提升至雙位數字，即預期市盈率將可降

至單位數字，加上現價較ＮＡＶ折讓近７０％，估值絕對偏低，值得趁低吸納。《獨立股評人

陳永陸》



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