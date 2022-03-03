【新冠肺炎】前區議員葉子祈涉巴士脫口罩罪成，押後下周四判刑

《經濟通通訊社３日專訊》前西貢區議員葉子祈去年５月在巴士上脫下口罩與乘客爭執，並
對警員稱自己患有焦慮症及呼吸困難而不能戴口罩。葉子祈經審訊後被裁定誤導警務人員、公眾
滋擾、故意阻撓巴士司機及違反「口罩令」共４罪罪成，原訂今早於觀塘裁判法院判刑，但懲教
署在庭上表示基於疫情，葉子祈身體狀況不適宜到庭，案件押後至下周四（１０日）判刑。
（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話03/03/2022
申洲發盈警料去年純利大跌 大行大削目標價股價曾瀉兩成
|開市Good Morning03/03/2022
林家亨料俄烏局勢加劇通脹 美國將循序漸進加息 匯控仍可買
|大行報告03/03/2022
【大行炒D乜】三大行狠削目標價！申洲無運行？
|財經熱話03/03/2022
【虛幣世界】鮑威爾支持加息25點子，加密貨幣升幅減慢
|中國故事02/03/2022
《神州經脈》美擬修對華貿易政策 內房調控續鬆動 滬指止三連升
|財經熱話02/03/2022
百度業績勝預期大行齊唱好 股價曾逆市飆近一成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰