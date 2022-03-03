【新冠肺炎】前區議員葉子祈涉巴士脫口罩罪成，押後下周四判刑

《經濟通通訊社３日專訊》前西貢區議員葉子祈去年５月在巴士上脫下口罩與乘客爭執，並

對警員稱自己患有焦慮症及呼吸困難而不能戴口罩。葉子祈經審訊後被裁定誤導警務人員、公眾

滋擾、故意阻撓巴士司機及違反「口罩令」共４罪罪成，原訂今早於觀塘裁判法院判刑，但懲教

署在庭上表示基於疫情，葉子祈身體狀況不適宜到庭，案件押後至下周四（１０日）判刑。

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