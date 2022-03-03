【新冠肺炎】馬會推新一輪抗疫措施，包括捐５０萬份快速檢測套裝

《經濟通通訊社３日專訊》香港賽馬會宣布，為回應社會就新冠第５波疫情的逼切需要，將

於本月初及中旬，推出新一輪抗疫措施，包括透過香港社會服務聯會（社聯），向合資格的社福

機構提供超過 ５０萬份新冠病毒快速抗原檢測套裝，協助前線員工監測健康狀況及應付緊急社

區需要。

此外，為滿足社區藥房的服務需求，馬會捐助由香港仔坊會、醫護行者，以及樂善堂擴展配

藥、用藥護理和支援服務。

馬會將擴展「賽馬會院舍防疫設施資助計劃」，以支援有初步確診╱確診住客員工個案的安

老院、殘疾人士院舍及護養院配備額外的高效空氣過濾器及過濾網，並會擴大「賽馬會逆境同行

食物援助計劃」的對象及名額。

馬會表示，除上述措施外，會方亦正與其他非政府組織夥伴，商討實施兩項計劃，以解決合

資格基層人士的社會和醫療需求。第一，因應部分醫管局普通科門診轉作新冠指定門診，在社區

內提供其他可負擔的普通科門診服務。第二，馬會將透過社福機構及在中大賽馬會公共衞生及基

層醫療學院支援下，提供關愛電話、家訪、必需品送遞、健康支援等服務。而兩項措施的詳情將

適時再公布。

馬會表示，過去兩年額外審批超過１７億元支持社會抗疫，包括近兩星期以來先後宣布撥捐

２﹒９億元，累計服務人次超過３００萬。（ｃｌ）

