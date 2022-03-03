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03/03/2022 08:26

【企業盈警】霸王集團（０１３３８）調低虧損預測至９４０萬人幣

　　《經濟通通訊社３日專訊》霸王集團（０１３３８）公布，繼早前發盈利警告後，預期截至
去年１２月３１日止年度虧損較１月２４日披露的約１３００萬元（人民幣．下同）下跌約
３６０萬元，至約９４０萬元，比２０２０年度虧損約４００萬元有所擴大。
　　該集團指，淨虧損較之前所公告的減少是因為錄得較低的生產成本，以及回撥前年度減值損
失，因而使淨虧損有所減少。（ｗｈ）

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