【企業盈警】霸王集團（０１３３８）調低虧損預測至９４０萬人幣

《經濟通通訊社３日專訊》霸王集團（０１３３８）公布，繼早前發盈利警告後，預期截至

去年１２月３１日止年度虧損較１月２４日披露的約１３００萬元（人民幣．下同）下跌約

３６０萬元，至約９４０萬元，比２０２０年度虧損約４００萬元有所擴大。

該集團指，淨虧損較之前所公告的減少是因為錄得較低的生產成本，以及回撥前年度減值損

失，因而使淨虧損有所減少。（ｗｈ）

